Caltanissetta. Diventerà bellissima: Solo ospedale Sant’Elia può essere sede di un Policlinico nel centro Sicilia 

Dott. Paolino Mattina, Coordinatore Provinciale Diventerà Bellissima di Caltanissetta: Nel Centro Sicilia solo l’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta può essere sede di un Policlinico perché è l’unico e solo ad essere classificato DEA (dipartimento di emergenza e accettazione) di 2° livello. L’allarmismo diffuso dal sindaco Gambino è ingiustificato e rappresenta un mero attacco politico al Governo Musumeci e all’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha convocato una Conferenza dei Sindaci in video-conferenza per lunedì 21 marzo alle 12, alla quale ha invitato l’universo mondo politico e, persino religioso.

Intende fare discutere sulla Delibera della Giunta Regionale n° 86 del 24 febbraio 2022 che – a suo dire – avrebbe conseguenze negative sul territorio nisseno. Secondo il pensiero di Gambino, la Regione Siciliana avrebbe intenzione di creare un Policlinico ad Enna sottraendolo a Caltanissetta e quindi invita un lungo elenco di politici e anche il Vescovo a intraprendere una crociata contro il governo regionale.

E’ fin troppo chiaro che il sindaco di Caltanissetta è più interessato ad una campagna elettorale che a chiedere per Caltanissetta il Policlinico. Purtroppo per lui lo fa nascondendo a tutti la verità: Enna non può essere sede di un policlinico perché non ha un ospedale classificato DEA di 2° livello. Lo è invece l’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. E allora dove vuole andare a parare?

E’ auspicabile che gli altri sindaci di buon senso non lo seguano in questa campanilistica crociata che in sintesi rappresenta una sfacciata campagna elettorale pro domo sua, dei cinque stelle ma anche dei partiti antagonisti del governo Musumeci.

Il Coordinamento provinciale di Diventerà Bellissima di Caltanissetta smentisce le voci su una paventata e presunta creazione di un policlinico ad Enna perché ciò è legalmente impossibile.

In effetti tra l’Università Kore di Enna e la Regione c’è stata soltanto un’intesa riguardante il piano di integrazione didattica e scientifica tra le aziende pubbliche (e le strutture private accreditate) e i corsi di laurea in medicina e professioni sanitarie.

Lo si evince esaminando la stessa documentazione allegata da Gambino alla convocazione della Conferenza, il quale o non li avrà letti bene o non li avrà compresi o, peggio ancora, vorrà distorcere e strumentalizzare.

La posizione di Gambino oltre a essere infondata porta ad un allarmismo ingiustificato e ad uno scontro politico di cui non se ne sente il bisogno proprio in questo periodo. Non dovrebbe essere eticamente consentito tacere la verità ai cittadini e agitare i loro animi soltanto per carpirne il consenso elettorale.

I Nisseni devono sapere che la storiella del Policlinico scippato a Caltanissetta per darlo a Enna non è vera, l’unica verità è che nelle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento, solo quella di Caltanissetta ha le carte in regola per ospitare un policlinico, perché sede di un ospedale Dea di 2° livello. E allora l’universo mondo politico e religioso potrebbero riunirsi e agire concretamente per rivendicare il policlinico.

