Caltanissetta. Didattica digitale 4.0: Nuove competenze per le allieve della FOReIP

Si è svolto giovedì 17 marzo presso la sede della FOReIP di via Borremans a Caltanissetta l’incontro organizzato dalla Kinders’School per le allieve del corso ASACOM dal titolo “Didattica Digitale 4.0” Per l’occasione la dott.ssa Vera Iannello con il supporto della dott.ssa Morena Fioretto hanno relazionato sulle funzioni di NAO, robot umanoide di media taglia programmabile e gestito tramite la sofisticata piattaforma robotica Robomate, sviluppata dalla Behaviour Labs di Catania che viene utilizzata dalla sanità e dalla scuola. Il lavoro di ricerca Robomate è stato portato avanti dai fratelli Lombardo di Catania che sono riusciti ad ottenere un riconoscimento scientifico per l’applicazione della robotica nell’ambito della terapia dell’autismo. La finalità dell’incontro è stata quella di fornire alle allieve del corso ASACOM della FOReIP delle competenze complementari a quelle di base previste dall’attività corsuale, così da rendere competitivi e aggiornati alle nuove tecnologie applicabili nel settore i soggetti presenti alla sessione formativa.

