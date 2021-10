Caltanissetta. Degrado al villaggio Santa Barbara

Il consigliere comunale della Lega Oscar Aiello ha effettuato un sopralluogo al villaggio Santa Barbara di Caltanissetta su richiesta dei residenti e ha presentato un’interrogazione consiliare:

PRESO ATTO CHE

L’area collocata davanti il plesso “Rita Borsellino” dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto”, difronte l’oratorio della parrocchia di Santa Barbara ed accanto il parco giochi “ASD Angelo Bruccheri” si presenta nel seguente stato di incuria ed abbandono: rami potati e lasciati a terra, rifiuti vari abbandonati tra le frasche, erbacce non estirpate.

TENUTO CONTO

Delle legittime lamentele dei residenti della zona, che giustamente chiedono pulizia, ordine ed eliminazione del degrado.

SI INTERROGA IL SINDACO

per sapere:

1. Se la summenzionata area appartiene al Comune di Caltanissetta;

2. In caso di risposta positiva, se ed entro quando ha intenzione di provvedere alla

sua pulizia.

