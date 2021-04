Caltanissetta, Covid: screening di massa alla popolazione scolastica

A Caltanissetta oggi pomeriggio, dalle ore 14.30, la popolazione scolastica di tutto l’istituto comprensivo Vittorio Veneto potrà sottoporsi a un tampone antigenico Covid-19 in modalità Drive – in. I genitori di tutti gli istituti, in questa settimana hanno protestato chiedendo uno screening di massa anche alla luce della presenza della variante inglese, considerata dagli esperti molto più contagiosa e invasiva anche per i minori. I tamponi antigenici verranno effettuati anche a tutti gli alunni e il personale scolastico della Primaria Santa Barbara, Infanzia Santa Barbara e Firrio, Secondaria Secondo Grado Santa Barbara, operatori mensa e assistenti alla comunicazione. Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, in seguito alle proteste dei genitori, ha chiesto all’Asp di effettuare gli screening.

Mi piace: Mi piace Caricamento...