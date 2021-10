Caltanissetta. Consegnata villa Cembalo alla CRI. Ospiterà bambini e donne in difficoltà

A Caltanissetta questa mattina si è tenuta la consegna delle chiavi della Villa Cembalo interamente donata alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta dalla famiglia Cembalo-Tomasi. La villa diventerà

una struttura d’accoglienza per bambini bisognosi e donne in difficoltà che arriveranno da tutta la Regione. Adesso la priorità è adeguarla in base alle norme vigenti in tema di accoglienza.

L’importante donazione effettuata dai coniugi Cembalo è stata formalizzata dal notaio Salvatore Pilato a San Cataldo qualche giorno fa, frutto dell’amore dei coniugi Cembalo per la città di Caltanissetta, i quali hanno voluto esprimere tale sentimento donando l’intera villa, compresa delle corti e di tutto il giardino alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta guidata dal Presidente Nicolò Piave, per il quale i coniugi hanno grande stima per l’importantissima opera meritoria che lo stesso, a capo della Croce Rossa nissena, sta portando avanti con grande spirito di sacrificio ed abnegazione. L’immobile, di tre piani interamente arredati, come detto, è stato destinato dai donanti per svolgere attività di accoglienza per donne e bambini in difficoltà. E’ con questo spirito filantropico e solidaristico che i coniugi hanno firmato l’atto di donazione alla Croce Rossa Italiana chiedendo esclusivamente che tale dono venisse ricordato con una insegna luminosa all’ingresso della villa, che gli stessi hanno provveduto ad apporre. Alla breve cerimonia di consegna hanno partecipato le autorità cittadine e il Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana Sicilia Luigi Corsaro.

La nascente comunità sarà intitolata alla compianta Margherita Flores, volontaria di lungo corso della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta e mamma di una splendida volontaria CRI.