Caltanissetta. Comune aderisce alla richiesta del Lions club dei Castelli: luci spente 11 marzo 

IL LIONS CLUB CALTANISSETTA DEI CASTELLI HA ADERITO ALL’INIZIATIVA NAZIONALE IDEATA DALLA TRASMISSIONE RADIO “CATERPILLAR” E DA RAI RADIO2
QUALE GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI.
IL COMUNE DI CALTANISSETTA HA ADERITO ALLA RICHIESTA DEL CLUB ED HA DECISO DI SPEGNERE LE LUCI DI PALAZZO DEL CARMINE, SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA SERA DELL’11 MARZO 2022.
IL CLUB RINGRAZIA L’AMMINISTRAZIONE NISSENA PER LA SENSIBILITA’ DIMOSTRATA.
PURTROPPO NON SONO GIUNTE NOTIZIE DA ALCUNE AMMINISTRAZIONI DI ALTRI CENTRI DELLA PROVINCIA CUI ERA STATA FATTA ANALOGA RICHIESTA.
IL PRESIDENTE
ANTONIO ALBERTO STELLA