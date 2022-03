Caltanissetta. Cittadini segnalano problemi ma tutto tace!  

Di Danila Bonsangue.

A Caltanissetta si segnala ma tutto tace! In via Guardavascio dove c’è la scuola Santa Flavia, segnalata la presenza di una carcassa d’auto piena di rifiuti di ogni genere. I residenti hanno contattato più volte il comune senza ottenere nessuna risposta. È così difficile intervenire? Non c’è considerazione per i bambini che frequentano la scuola?

Al villaggio Santa Barbara in via del Minatore alle spalle di piazza Mottura, non si capisce il perché ci sono dei lavori sul manto stradale lasciati in sospeso dall’estate 2021, ovviamente con relative transenne. Non solo è stata ridotta notevolmente la carreggiata ma viene ostacolato l’accesso a due cancelli privati. Tutto tace!

