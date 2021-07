Caltanissetta: Cefpas diventa Ente accreditato per la formazione degli OIV, unico in Sicilia

Una nuova opportunità va ad aggiungersi al panorama formativo del CEFPAS, sempre più ricco.

Per la prima volta il CEFPAS si occuperà della formazione degli OIV (Organismo indipendente di valutazione), organo indispensabile in tutte le Pubbliche Amministrazioni per la valutazione del personale dipendente. L’accreditamento del CEFPAS, come Ente per l’erogazione della formazione continua ai valutatori iscritti nell’Elenco nazionale OIV, costituisce un ulteriore tassello per la realizzazione della mission del “nuovo” CEFPAS4K.

Ai fini della permanenza nell’elenco Nazionale OIV della durata di tre anni, gli iscritti all’albo hanno l’obbligo di acquisire 40 crediti formativi. L’acquisizione di questi crediti è vincolante anche per la richiesta di rinnovo e avviene attraverso la partecipazione a corsi, convegni e seminari accreditati. Il corso CEFPAS è rivolto agli iscritti all’elenco OIV, ai componenti della Struttura Tecnica Permanente e a quanti interessati agli argomenti trattati (la frequenza al corso non è abilitante all’iscrizione nell’elenco nazionale).

Il catalogo dell’attività formativa è disponibile sul sito istituzionale della SNA, sul Portale della performance oltre che sul portale formazione del CEFPAS, http://formazione.cefpas.it – Sezione Management ed è possibile iscriversi fino al prossimo 15 settembre.

Responsabile Scientifico del Corso è Giovanni Mauro, Direttore amministrativo del CEFPAS.