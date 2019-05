Caltanissetta, CCIAA: mercoledì esperti in Digital Innovation Hub incontreranno gli imprenditori

Si svolgerà mercoledì 22 maggio alle ore 10.30 un seminario formativo rivolto alle aziende del territorio che desiderano investire risorse ed energie in innovativi progetti di sviluppo.

All’incontro, che sarà presieduto dal Segretario Generale Guido Barcellona, saranno approfondite le tematiche relative all’approccio legato a Industria 4.0 e le soluzioni da poter attuare anche in un contesto di micro e piccole imprese.

Apriranno i lavori i funzionari della Camera di Commercio di Caltanissetta che presenteranno il bando PID e le modalità per accedere ai contributi messi a disposizione per le imprese.

Seguiranno gli interventi tecnici del responsabile Digital Innovation Hub CNA Catania Antonio Merenda, della responsabile Settore Digital Trasformation Sicilia Loredana Santarosa, della referente PARSEC Hub Sicilia Chiara Scielzo, del Digital Mentor PID e Presidente Musa Progetti Andrea Ferrara.Approfondimenti e Case Histories che consentiranno alle aziende di orientarsi tra le opportunità a loro disposizione.

A raccontare lo stretto legame tra il mondo scolastico e quello imprenditoriale la Camera di Commercio ha invitato gli allievi dell’Istituto Manzoni-Juvara di Caltanissetta.

La Camera di Commercio invita gli imprenditori, i futuri imprenditori, le associazioni di categoria e tutti i potenziali interessati a partecipare al seminario che si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 13 nella sala conferenze della stessa Camera di Commercio di Caltanissetta in Corso Vittorio Emanuele, 38.