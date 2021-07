Caltanissetta. Bonaffini nominato Segretario Regionale Comparto Forestali del Sindacato Snalv Confsal        

Lavoratore del settore Antincendio dell’Ispettorato Ripartimentale Agricoltura e Foreste di Caltanissetta, Manuel Bonaffini è stato nominato dai vertici nazionali dello Snalv Confsal quale Segretario Regionale per il comparto dei lavoratori forestali.

Questa nomina – che si affianca all’incarico di Segretario Territoriale-Provinciale già ricoperto – è un grande riconoscimento dello Snalv Confsal per Manuel Bonaffini e per il lavoro svolto sinora. In condivisione dell’azione politica condotta dal sindacato, il neo Segretario intende porre grande attenzione alle annose questioni che attanagliano i lavoratori forestali siciliani: l’obiettivo primario è quello di favorire un’evoluzione delle politiche occupazionali e di migliorare la qualità di vita dei Forestali.

Serpeggia il malcontento tra i lavoratori per la mancanza di chiarezza circa la riforma del comparto Forestale: lo Snalv Confsal, insieme ai lavoratori, rivendica azioni di protesta al fine di avere notizie certe sulla riforma e di avviare una nuova stagione per i diritti dei lavoratori forestali.

«Non è possibile che gli operai lavorino in queste condizioni vivendo una situazione precaria e, per giunta, percependo gli stipendi sempre in ritardo» – dichiara Bonaffini – «ogni anno si ripresenta il solito problema, non si sa se ci saranno i fondi, se lavoreranno, se non lavoreranno, per questo motivo bisogna iniziare a discuterne prima».

Lo Snalv Confsal chiede con forza la stabilizzazione degli oltre 19.000 lavoratori – impiegati tra antincendio e manutenzione – con il pieno coinvolgimento dei Sindaci che – grazie al proprio ruolo di sentinelle del territorio – possono contribuire ad individuare anche altri servizi di pubblica utilità cui adibire i lavoratori per tutto l’anno e non solo per determinati periodi.

Quella dei forestali è la categoria più anziana di lavoratori non stabilizzata. «Siamo stanchi delle promesse elettorali che non saranno mai mantenute» – conclude il sindacalista – «bisogna ridare dignità a queste famiglie e puntare, al tempo stesso, al miglioramento dei servizi erogati nei nostri territori, oramai in totale stato di abbandono».

Lo Snalv Confsal attende di essere convocata per discutere del disegno di legge di riforma del comparto Forestale annunciato da Musumeci.