Caltanissetta. Assessore Giammusso:” Le giostre verranno montate per San Michele se le condizioni sanitarie lo consentiranno”

Il vice sindaco e assessore alle attività produttive del comune di Caltanissetta, Grazia Giammusso risponde ai giostrai che lamentano l’assenza dell’area dedicata al Luna Park nel bando Fiera di San Michele 2021: “Per le giostre non si procede con Bando. Monitoriamo attraverso il Coc la situazione sanitaria, che come balza sotto gli occhi di tutti, è abbastanza incerta e critica. Ho sempre sostenuto che se l’emergenza rientra nei limiti consentiti, nessuno dovrà fermare le proprie attività: giostrai compresi. Il buon senso , la tutela dei bambini e dei ragazzi devono essere garantiti con la massima prudenza. Mi piacerebbe non alimentare polemiche prive di fondamento. Con i rappresentanti di categoria lavoriamo sempre in piena sinergia e qualsiasi decisione finale sarà condivisa e attuata a vantaggio degli operatori e degli utenti. Quindi se la Sicilia non entrerà in fascia arancione e se le condizioni sanitarie in città lo consentiranno le giostre verranno montate regolarmente a Caltanissetta durante lo svolgimento della Fiera di San Michele”

Mi piace: Mi piace Caricamento...