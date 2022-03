A Caltanissetta in Viale Conte Testasecca questa mattina, alle 11, un anziano 90enne, è stato investito da una Fiat Panda, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all’altezza della farmacia Messana. L’anziano ha riportato una ferita alla testa, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Elia per gli accertamenti del caso. Sul posto anche la polizia che ha sentito l’automobilista.

