Caltanissetta: alunni positivi nella scuola Santa Flavia e nei plessi Santa Lucia e Firrio

Tre alunni della seconda media della scuola Santa Flavia dell’Istituto comprensivo Martin Luther King di Caltanissetta, sarebbero risultati positivi ai tamponi rapidi. Forse anche un ‘insegnante di sostegno. A scriverlo alcuni genitori preoccupati perché non hanno notizie ufficiali e in più ci sono i fratellini o sorelline dei bambini, della seconda media in questione che frequentano le elementari nello stesso istituto. I genitori chiedono informazioni certe da parte della dirigente scolastica e santificazione immediata dell’Istituto. Sempre questa mattina sono stati posti in quarantena bimbi e personale della scuola dell’infanzia dell’ Istituto comprensivo V. Veneto. Positivi in due plessi: Santa Lucia e Firrio.

