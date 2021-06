Caltanissetta, alla Camera di Commercio un webinar sul “Turismo e ospitalità in tempo di crisi”

“Turismo, ospitalità e accoglienza: il digitale per la crisi, prima parte” è il titolo del webinar organizzato per mercoledì 23 giugno dall’ufficio Punto impresa digitale – PID della Camera di Commercio di Caltanissetta.

L’incontro, aperto a tutti gli imprenditori, dipendenti, operatori e addetti del settore turistico, ricettivo e alberghiero, mira a fornire gli strumenti indispensabili per aiutare le aziende a migliorare competenze digitali e presenza sul web.

L’accesso al webinar è gratuito e si svolgerà online il 23 Giugno dalle 15.00 alle 17:00.

Per richiedere il link di iscrizione basterà compilare online il modulo presente al link https://forms.gle/kPtxCYdvQgB9Eq6u6

La mail di risposta conterrà il link di accesso alla stanza virtuale da copiare sulla barra degli indirizzi del proprio motore di ricerca.

“Il webinar di formazione di Unioncamere rientra nel progetto Eccellenze in digitale ed è supportata da Google Italia – ha sottolineato Giovanna Candura, commissaria straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta –. L’iniziativa è finalizzata a coinvolgere le imprese affinché possano sviluppare competenze digitali in modo da avviare un dialogo sulle opportunità economiche della rete”.

La commissaria ha anche sottolineato l’importanza strategica di queste competenze digitali in un territorio come quello nisseno.“La Provincia di Caltanissetta può diventare il cuore della Sicilia, meta attrattiva non soltanto per le sue bellezze artistiche e paesaggi rurali ma anche come punto di riferimento per poter visitare l’intera isola. I turisti – ha concluso la Commissaria –vanno attratti quando sono a casa, nelle loro abitazioni, davanti a un computer mentre cercano un’interessante e coinvolgente destinazione di soggiorno. Attraverso il progetto di Eccellenze in Digitale strutture ricettive, B&B, ristoranti, operatori dei trasporti e aziende che operano nell’indotto del turismo possono essere contattati e scelti con grande facilità e poco impegno. Un’occasione che, assolutamente, non bisogna perdere”.

L’iniziativa è inserita all’interno delle attività promosse dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta per supportare la crescita delle aziende del territorio. Incontri formativi, sessioni di consulenza personalizzata e “chiacchierate digitali” che consentiranno di espandere gli orizzonti e approfittare delle concrete potenzialità.

Per guardare la “chiacchierata digitale” alla quale ha partecipato il Presidente della Pro Loco di Caltanissetta Luca Miccichè basta accedere alla pagina Facebookhttps://www.facebook.com/pid.caltanissetta o cliccare al link https://fb.watch/6f-1ptfxVD/

Per restare aggiornati sulle iniziative promosse dalla Camera diCommercio di Caltanissetta relativamente ai progetti di Eccellenze in digitale e Punto Impresa digitale è possibile consultare il sito internet https://www.cameracommercio.cl.it