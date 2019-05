Call center truffa sfruttando il nome di federconsumatori , La Rosa: “I nostri operatori non chiamano a casa”

Federconsumatori Sicilia è venuta a conoscenza di una grave truffa ai danni di un consumatore palermitano, perpetrata sfruttando il buon nome dell’associazione di tutela dei diritti dei consumatori. Un operatore di call center ha infatti contattato l’utenza telefonica del signore, spacciandosi per dipendente di una nota compagnia telefonica e

affermando che il contratto telefonico era in scadenza. Subito dopo ha annunciato al signore che avrebbe ricevuto una seconda telefonata, da parte di un operatore di Federconsumatori, che l’avrebbe aiutato a scegliere il contratto telefonico migliore.

Telefonata, falsa ovviamente, che è però realmente avvenuta: il finto “operatore Federconsumatori” ha indotto l’utente a sottoscrivere un contratto con un’altra compagnia telefonica.

Risultano, in altre parti d’Italia, truffe molto simili in cui il nome di Federconsumatori viene speso per sponsorizzare altri contratti per altri servizi, come la fornitura di energia elettrica e gas. Federconsumatori Sicilia ribadisce, per l’ennesima volta, che si tratta di truffe vere e proprie e mai e poi mai un operatore di Federconsumatori chiamerà i consumatori per suggerire questo o quell’altro contratto.

“Queste truffe – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa – non solo inducono i consumatori a sottoscrivere contratti poco vantaggiosi ma, innegabilmente, ledono l’immagine della nostra associazione. Per questo, se riusciremo a rintracciare il call center dal quale è partita la telefonata al consumatore palermitano, sporgeremo

prontamente denuncia e chiederemo alla compagnia telefonica per cui tale call center lavora di revocargli il mandato di vendita. Tutto questo – conclude La Rosa – per tutelare sia gli interessi dei cittadini consumatori che la nostra immagine che, al contrario, da sempre è stata caratterizzata da imparzialità, serietà e avulsa da qualsivoglia rapporto di collaborazione con aziende private”.