Bonaffini, Snalv Confsal, scrive al Ministro Patuanelli:” 19.000 forestali aspettano stabilizzazione da anni”

Il sindacato Snalv Confsal, segretario regionale comparto forestali Manuel Bonaffini, Segretario Nazionale Maria Mamone, ha inviato una lettera al Ministro delle polite Agricole Alimentari e Forestali, On. Stefano Patuanelli e per conoscenza al Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, al Ministero per la Funzione Pubblica, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e All’ Assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, On. Antonino Scilla.

“E’ abbastanza evidente lo stato di disperazione in cui si trovano le famiglie dei lavoratori Forestali, ed è altrettanto chiaro il fatto che a tutt’oggi è l’unica fonte di reddito, i lavoratori rivendicano azioni di protesta al fine di fare rispettare il loro diritto e ottenere certezze sulla riforma. Ad essere coinvolti dalla situazione di precarietà sono circa 19.000 lavoratori tra antincendio e manutenzione, bisogna cambiare rotta, non è possibile che gli operai lavorino in queste condizioni vivendo una situazione precaria. Lo Snalv Confsal chiede la stabilizzazione, i Sindaci devono essere in prima linea su questo fronte della stabilizzazione perché i forestali conoscono il territorio e possono dare una valutazione a 360° per mettere in sicurezza questa Sicilia che nessuno mette oggi in prima linea. I politici devono avere il coraggio per una volta di pensare al bene comune e non a quello personale attuando delle riforme strutturali.”