SGB: “Lavoratori a casa da marzo, non se ne può più”. Importantissime figure nelle scuole, gli assistenti igienico-personali degli alunni disabili sono tornati a protestare davanti il comune di Caltanissetta. Minacciato lo sciopero della fame. Mercoledì nuova convocazione in commissione lavoro all’Ars. In preparazione nuova protesta regionale.

