Azione Catania incontra il mondo del Teatro. Idee per il rilancio del settore

“Incontro con il mondo del teatro. La cultura è il futuro. Idee proposte per il rilancio del settore” è il titolo del webinar promosso dal gruppo territoriale Catania metropoli in Azione il cui referente è Carmelo Finocchiaro, responsabile locale area tematica “Imprese, professionisti e lavoro autonomo Azione Catania”.

Interverranno Barbara Mirabella, assessore alla Cultura del Comune di Catania e Laura Sicignano, direttrice del Teatro Stabile di Catania.

Nel corso del webinar di venerdì interverranno con il proprio contributo i componenti del comitato promotore regionale di Azione Sicilia. Sono i coordinatori: Giangiacomo Palazzolo e Francesco Italia (rispettivamente sindaci di Cinisi e di Siracusa); Michelangelo Giansiracusa, quale responsabile organizzazione Azione Sicilia; Lanfranco Zappalà, responsabile regionale Enti locali, Alberto Spitale, coordinatore provinciale Azione Catania; Elisabetta Biondi, responsabile nazionale gruppo “Azione sulla Fiscalità”; Claudia Lo Presti, critico teatrale.

Al dibattito sono stati invitati a partecipare anche alcuni noti artisti: Gino Astorina , Gianni Scuto e Salvo Valentino.

A fare da moderatore sarà Toti Russo

“Il gruppo territoriale Catania metropoli in Azione –dichiara Carmelo Finocchiaro- ha deciso di accendere i propri riflettori sul mondo del teatro e sulle problematiche sorte a causa della pandemia. Perché adesso è il momento di ripartire e per farlo servono idee e proposte concrete, perché senza cultura non c’è futuro. A tal proposito –invita Finocchiaro- vi aspettiamo in live sulla fanpage ufficiale Catania e provincia in Azione , venerdì 28 maggio, alle ore 18.00”.