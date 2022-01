Avviso 22. Richiesta audizione all’Ars urgente

stata chiesta con urgenza un’ audizione all’Ars in commissione lavoro e formazione dai deputati del movimento cinque stelle, Roberta Schillaci e Nuccio di Paola per i mancati pagamenti dei tirocinanti dell’avviso 22.

Da 2 anni molti sono in attesa di ricevere le somme dovute dalla regione siciliana.

Purtroppo i tempi per i pagamenti si allungano, attualmente è tutto bloccato e non sì sá, quando riprenderanno regolarmente, purtroppo molti tirocinanti temono di non essere più pagati.

E mentre i tirocinanti aspettano di essere pagati dall’assessorato al lavoro, il governo della regione siciliana non ha dato rassicurazioni per trovare la soluzione in tempo breve per mettere la restante parte in pagamento.

GRUPPO PARLAMENTARE MOVIMENTO CINQUE STELLE

ON. Roberta Schillaci

Al Presidente della

V Commissione

On. Luca Rosario Luigi Sammartino

SEDE OGGETTO:

Richiesta convocazione audizione urgente

On. Presidente,

con la presente, i sottoscritti Roberta Schillaci e Nunzio Di Paola, Deputati della XVII Legislatura, chiedono la convocazione di un’audizione presso codesta commissione

legislativa in merito ai mancati pagamenti, a distanza di 2 anni, di molti tirocinanti dell’Avviso pubblico n. 22/18 della Regione Siciliana.

Per approfondire detta tematica e chiarire le responsabilità del ritardo imputato, dall’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, alla mancata produzione, da parte di enti promotori e aziende, della corretta documentazione prevista, si richiede la presenza:

del Dott. SCAVONE Antonio, assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro; -dell’Ing. SCIACCA Gaetano, dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative;

– del Sig. GATTUSO Andrea, segretario generale Nidil-Cgil palermo; della Sig.ra GENOVESE Monica, segretario regionale Cgil;

-del Sig.CAPPUCCIO Sebastiano, segretario generale CISL Sicilia; – del Sig. BARONE Claudio, segretario generale UIL Sicilia;

– del Dott. MESSINA Giuseppe, segretario regionale UGL Sicilia

– del Sig. LAURIA Oreste, portavoce dei tirocinanti.

È una triste vicenda che coinvolge tantissimi tirocinanti dell’avviso 22, purtroppo dopo 2 anni non vengono pagati dalla regione siciliana per un lavoro svolto e mai retribuito lavorando presso aziende private ed enti pubblici.