Avviso 22. Famigerato bando della regione siciliana. Lavoratori rimasti disoccupati, senza soldi e aziende ne hanno approfittato 

Oreste Lauria portavoce dei tirocinanti dell’avviso 22 della regione Siciliana dichiara:” Dopo più di due anni e mezzo dalla sua nascita, i tirocini sono stati conclusi, siamo ancora costretti a parlare dell’Avviso 22.

Il metodo ed i parametri con cui è stato concepito questo bando regionale sono a dir poco capziosi e sopratutto dovevano essere verificati prima di renderlo pubblico ai partecipanti.

L’unica cosa certa e più volte sbandierata dagli Enti promotori nonché dalle APL che lo pubblicizzavano, è stata la durata dei Tirocini formativi dai 6 ai 12 mesi. La retribuzione, 500 euro al mese doveva essere pagata bimestralmente.

in più sarebbe stata un’ occasione per trovare occupazione ma purtroppo abbiano avuto un risultato opposto da quello che ci avevano prospettato.

Ancora oggi sono circa poco più di 700 i tirocinanti in attesa di ricevere le retribuzioni dovute dalla regione siciliana che accampando problemi amministrativi e burocratici rimanda di mese in mese i pagamenti.

Svariate volte abbiamo provato ad avere chiarimenti in merito dal Governo della regione siciliana e più volte abbiamo chiesto di risolvere questa impasse che dura da più di 2 anni.

Qualcosa si è inceppato, ma sta agli organi regionali competenti trovare la soluzione.

I tirocinanti sono solo vittime rimaste impigliate nelle maglie di una burocrazia farragginosa ed immotivata.

Una situazione inammissibile che ha visto centinaia di tirocinanti finire regolarmente il proprio tirocinio presso aziende ed enti pubblici, per poi rimanere senza lavoro e senza percepire le retribuzioni maturate per via di una documentazione carente che doveva essere verificata prima e durante i tirocini e non usata alla fine come alibi per non riconoscere il dovuto.

Abbiamo partecipato a questo bando per trovare occupazione ma in realtà il 90% siamo rimasti disoccupati.

E in più si aggiunge il rischio per molti tirocinanti di non ricevere gli emolumenti previsti.

Nelle scorse settimane è stata chiesta un’audizione urgente ed è stata presentata un’interrogazione parlamentare all’Ars. Ancora è tutto fermo.”

