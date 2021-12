Avv. Fabio Li Calsi: Il covid rende il governo ladro.... E non solo. Delle ingiustizie e della manifesta illegalità...

Alla magistratura silente…

Al presidente della regione siciliana Nello Musumeci.

gli unici soggetti che sono esenti da pericoli di contagio e di contagiarsi a loro volta sono i soggetti iperimmune che hanno fatto il covid da asintomatici. Questi (e sono tanti) però seppure tutelati dal regolamento UE n 953 del 2021 (art. 6,7, 36 e 37) in Italia sono dei fantasmi e vengono discriminati dallo stato italiano. Infatti mentre il resto d Europa rilascia ai soggetti iperimmune un certificato di immunità che spiega la loro situazione sanitaria e li rende esente dai cd vaccini a MRNA, l’Italia, illegittimamente, con una nota del comitato tecnico del ministero, subordina il rilascio di un simile documento (avente peraltro efficacia di soli 6 mesi) ad un presupposto impossibile da dimostrare sia fisicamente che giuridicamente, ovvero che il soggetto asintomatico abbia denunciato di aver avuto il covid con un esame sierologico.

Ma in un soggetto assolutamente asintomatico con un alto numero di IGg questo non accadrà mai perché l’ asintomatico, per definizione, è sempre negativo e poi perché non possono sapere quando hanno avuto il covid per monitorarsi. Orbene seppure tutti gli specialisti (anche Galli in tv) hanno sempre spiegato ciò l’Italia (illegalmente) contravviene la norma sovranazionale Dell Unione Europea, discriminando circa il 6 % dei suoi cittadini che sono in questa situazione. Tutti gli altri stati europei hanno infatti rilasciato e rilasciano il certificato di immunità ai soggetti iperimmune, anche la Regione del Trentino Alto Adige in verità, mentre lo stato italiano, pur sapendo propala sfacciataggine la sua colpevole e dolosa illegalità…. Chiedo a me stesso e a tutti, ma uno stato illegale e che diffonde simili esempi può chiedere ai cittadini di comportarsi correttamente?

Ai posteri l’ ardua sentenza.

Vae victis.

Avv. Fabio Li Calsi Canicattì – Agrigento