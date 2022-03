Autotrasportatori: Fai Sicilia revoca fermo 4 aprile e manifestazioni 19 marzo 

L’assemblea dei soci Fai Sicilia, esaminato il protocollo proposto ieri dalla Viceministra Bellanova e sottoscritto da tutte le associazioni nazionali dell’autotrasporto, revoca il fermo proclamato per il 4 aprile e le manifestazioni tir lumaca in programma per il 19 marzo in tutto il territorio siciliano. E’ stato chiesto un incontro con il governo della Regione per applicare le regole del protocollo. L’Assessore Falcone ha assicurato che sta’ predisponendo un tavolo con la grande distribuzione, i produttori agricoli e gli autotrasportatori. Qualsiasi manifestazione con o senza blocchi non è pertanto riconducibile alle associazioni appartenenti ad Unatras e ne prendiamo fin d’ora le distanze.

