Automobilismo. Completati a Pergusa i test per il passaggio di licenza  

Conclusa con profitto la prima sessione 2022 organizzata dalla Scuola Federale “Michele Alboreto” in collaborazione con la Delegazione ACI Sport Sicilia presso l’Autodromo ennese. Settimo: “La collaborazione proficua favorisce lo sport”

Si sono svolti nella mattinata di oggi, sabato 12 febbraio, i test per il passaggio di licenza, previsti dalla Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” in collaborazione con la Delegazione ACI Sport Sicilia, presso l’autodromo ennese di Pergusa.

La prima sessione 2022 si è svolta in modo regolare e tutti i candidati hanno portato a termine con profitto i test previsti, assistiti dagli istruttori della Scuola diretta da Raffaele Giammaria. A disposizione dei candidati diversi tipi di vetture a seconda del test di abilitazione previsto, dalla sport prototipo alle vetture turismo in configurazione pista e rally.

E’ stata la prima sessione 2022 quella che si è svolta presso l’Autodromo siciliano presieduto da Mario Sgrò, che come sempre ha offerto piena collaborazione e disponibilità verso le iniziative federali, erano presenti ai test anche Alessandro Battaglia Direttore di Gara Internazionale, oltre che Presidente AC Enna e della Commissione Salita AI Sport ed il medico Federale dott. Davide Di Fabrizio.

-“Anche in questa occasione è emersa la collaborazione proficua al servizio della Sport – ha evidenziato il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo – come sempre la professionalità degli istruttori della Scuola diretta da Raffaele Giammaria ha garantito uno svolgimento intenso e proficuo dei test. Nella disponibilità di Mario Sgrò troviamo costantemente un alleato importante per le attività della Delegazione e le figure che sono intervenute hanno ulteriormente sottolineato quanto il rispetto delle regole e la sicurezza siano al centro dell’attenzione della Federazione. Adesso tutto lo Staff della Delegazione è concentrato sull’appuntamento del 12 marzo con la Cerimonia di Premiazione dei Campioni Siciliani dell’automobilismo e del karting e la consegna del premio ‘Nino Vaccarella’”-.

