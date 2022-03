Auto contro un albero,morto 31enne. Alex Salvatore Sirna era un pasticcere, aveva appena finito di lavorare 

Alex Salvatore Sirna, 31 anni di Bagheria, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un albero in via Libertà a Ficarazzi (Palermo) morendo sul colpo. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Ficarazzi, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere di effettuare i rilievi. Lascia la moglie con la quale si era sposato poco più di tre anni fa. Non aveva figli.

Lavorava a Ficarazzi in via Meli, come pasticcere. Pare da una decina di giorni. L’incidente è avvenuto dubito dopo la fine del turno di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo intorno alle 14,30 era appena uscito dall’azienda e stava percorrendo la via Meli e subito dopo la Libertà per fare ritorno a casa.

Pare che abbia perso il controllo della macchina dopo avere urtato un marciapiede e dopo essere finito contro lo spartitraffico si è schiantato contro un albero. Una casualità che gli è costata la vita.

Nel violento scontro ha riportato delle ferite gravissime che si sono costate la vita. Non sono state coinvolte altre autovetture.

Lo sfortunato giovane è morto a 500 metri dal posto di lavoro.

