Ok alla ripresa delle processioni religione dopo la revoca dello stato d’emergenza il 31 marzo. Lo hanno espresso i vescovi di Sicilia nel documento finale della Sessione primaverile della Conferenza episcopale siciliana: i pastori “hanno riflettuto sull’opportunita’ di riprendere le processioni religiose, qualora il governo italiano, il 31 marzo, revochi lo stato di emergenza”. Potrebbero riprendere, affermano, a partire dalla Domenica delle Palme. Quale gesto concreto di “compassione col popolo ucraino”, i vescovi invitano tutti a evitare i fuochi o le cosiddette “bombe pirotecniche” per le prossime feste pasquali (Domenica delle Palme e Pasqua): “Non si possono sparare i fuochi d’artificio mentre uomini e donne, anziani e, specialmente, bambini sono atterriti dal suono delle sirene e uccisi dalle bombe belliche. In segno concreto di solidarieta’, si invita a convertire il corrispettivo dei fuochi pirotecnici in aiuti umanitari ai profughi che saranno accolti nelle nostre diocesi e nelle nostre citta’”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...