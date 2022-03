Il gruppo consiliare Soprattutto Canicattì, Angelo Cuva, Calogero Muratore e Giangaspare Di Fazio, chiede una via intitolata a Felicia Bartolotta: Dal censimento toponomastico nazionale condotto dal gruppo Toponomastica Femminile, risulta che in Italia la media di strade intitolate a donne va dal 3 al 5%, mentre quella delle strade dedicate agli uomini si aggira sul 40%.

Quale migliore occasione della giornata internazionale dei diritti della donna per rimarcare la necessità di ristabilire questo gap?

La toponomastica riveste un valore importante nella cultura di un territorio.

Ecco perchè abbiamo depositato una mozione per impegnare l’Amministrazione ad intitolare una Via alla madre dell’attivista Peppino Impastato.

Per onorarne la tenacia e la determinazione con cui ha lottato per ottenere giustizia per il figlio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...