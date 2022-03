Da oggi giovedì 10 marzo, fino a lunedì 14 marzo (lunedì incluso), il plesso scolastico P. Balsamo di San Cataldo, di via Mons. Cammarata, resterà chiuso per lavori di manutenzione dell’impianto di riscaldamento.

Il sindaco Gioacchino Comparato dichiara: “Interventi urgenti che si sono resi necessari in considerazione della triste e grave situazione che abbiamo trovato nelle nostre scuole, lasciate a sé stesse per troppi anni!

La nostra Amministrazione è vicina alle famiglie e agli studenti Sancataldesi.

Ci dispiace molto del disagio causato da questa temporanea chiusura. Stiamo cercando di rimettere in sicurezza proprio quei luoghi dove i nostri figli trascorrono la maggior parte delle loro giornate.”

Questo l’articolo pubblicato il 3 marzo da giornale Nisseno:

Una cittadina di San Cataldo segnala che i ragazzini che frequentano la scuola Paolo Balsamo e Carducci svolgono le lezioni al freddo. Causa comune, i riscaldamenti sono spenti.

Questo il messaggio inviato dal Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Parenti alle famiglie,

Messaggio dalla scuola:

Comunicazioni e precisazioni riguardo gli Interventi di manutenzione impianto di riscaldamento plesso Balsamo e della palestra del plesso Carducci.

Da diversi giorni pervengono allo scrivente ed ai collaboratori numerose comunicazioni, proteste, segnalazioni di disagio relativamente ai guasti all’impianto di riscaldamento del plesso Balsamo e della palestra del plesso Carducci. A tutti ho fornito risposte riguardo all’operato dello scrivente Dirigente Scolastico che ha puntualmente, con sollecitudine e ripetutamente richiesto gli interventi all’Ente deputato agli interventi di manutenzione dei locali e degli impianti, che nel caso è il Comune di San Cataldo. Le richieste sono state reiterate anche informalmente ed anche in giornate festive.

Invero, il Sindaco e l’Assessore all’istruzione hanno più volte disposto interventi e tenuto i contatti con lo scrivente per monitorare la situazione. Purtroppo, ad oggi il plesso Balsamo è tutt’ora senza riscaldamento e lo stesso dicasi per la palestra del plesso Carducci. Pur comprendendo il disagio di alunni e personale costretti in ambienti non idonei nelle giornate fredde, mi sembra opportuno precisare che tali problematiche non si risolvono con insistenti e ripetute proteste rivolte al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori in quanto incompetenti per norma ed impossibilitati di fatto per mancanza di risorse economiche. Questo istituto, senza alcuna sollecitazione o segnalazione da parte di terzi, quando in presenza di piccoli interventi di manutenzione ordinaria e persino straordinaria, ha operato in autonomia, tempestivamente e con proprie risorse.

Mi piace: Mi piace Caricamento...