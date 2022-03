Un infermiere libero professionista è una figura professionale che lavora in modo autonomo e che per farlo ha deciso di aprire la partita IVA. I suoi guadagni possono variare in base a diversi fattori. Tra questi prima di tutto gli anni di esperienza accumulati, ma anche altri elementi come la presenza di altri infermieri nella stessa zona oppure il territorio in cui si presta servizio. In media però i guadagni oscillano tra i 1200 euro mensili e i 1600-1800 euro per gli esperti del settore.

Un infermiere libero professionista: prima di tutto le caratteristiche di questa figura

Un infermiere libero professionista è un esperto che possiede la Partita IVA, e che quindi adotta il regime fiscale forfettario o ordinario, a seconda del tipo di ricavi che riceve annualmente. Per il primo ad esempio la massima cifra consentita è di 65mila euro annui. Prima di indicare in media a quanto ammontino i guadagni degli infermieri che lavorano con partita IVA, si possono indicare alcune caratteristiche in merito. Tra queste, il fatto che il professionista in questione sia un individuo che possiede una certa laurea in infermieristica e che può lavorare sia in forma individuale, sia all’interno di uno studio associato, sia svolgere la propria attività presso cliniche o centri medici. Di conseguenza può anche collaborare con altre figure che lavorano nell’ambito medico. Prima di aprire partita IVA però si consiglia sempre di informarsi in modo preciso a riguardo, per evitare problematiche o rischi. A tal fine, si può fare riferimento a Fiscozen, che offre soluzioni low cost per professionisti che rientrano nel campo infermieristico. Sul sito www.fiscozen.it inoltre si possono consultare tutti i dettagli in merito.

I guadagni e i consigli da adottare prima di aprire partita IVA

Il guadagno medio di un infermiere libero professionista varia, anche se in genere in Italia tali figure riescono a percepire circa 25 euro all’ora. Per quanto riguarda la cifra annua invece questa si aggira intorno ai 48mila euro. Questa somma però tende a riferirsi alle persone che hanno alle spalle anni e anni di esperienza. Coloro che invece sono ancora alle prime armi in media percepiscono 13 euro all’ora e circa 25mila euro nell’arco di un anno. Lo stipendio quindi è molto variabile e le esperienze non sono l’unico fattore che può causare tale variazione. A questoinfatti si aggiungono anche il territorio in cui si lavora e l’eventuale presenza di professionisti della stessa categoria nella zona in cui si svolge la propria attività. Questi inoltre sono tutti fattori da valutare con attenzione prima di aprire partita IVA. Se per esempio nell’area in cui si vuole lavorare saranno già presenti molti competitors, sarà difficile riuscire a guadagnare somme elevate per i propri servizi. Per questo, meglio analizzare tali elementi con attenzione. A questi inoltre si deve aggiungere anchela valutazione delle proprie caratteristiche personali e dei valori in cui si crede: se si preferisce la sicurezza di un posto fisso, sarebbe meglio lavorare come dipendente, altrimenti se si hanno preferenze sul lavorare in modo autonomo, la libera professione può essere un’ottima soluzione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...