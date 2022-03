Il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania: “È stato un piacere ospitare oggi, sabato 5 marzo 2022, l’Assessore al Turismo del comune diTaormina, Enzo Scibilia. Allo studio azioni di collaborazione per promuovere il nostro Castello Manfredonico presso il Comune di Taormina, nell’ambito del circuito della rete dei castelli, progetto in cui, come Amministrazione, crediamo molto.

I flussi turistici di Taormina sono davvero straordinari: 1,3 mln pernottamenti/anno,

3 mln vacanzieri/anno, 250 pullman al giorno nel periodo estivo.

Riuscire a promuovere il castello ed il territorio di Mussomeli in un contesto così dinamico sul piano turistico, costituito da flussi turistici di fascia medio alta per Mussomeli diventa strategico.

Ringrazio per l’attività svolta il nostro assessore al turismo Seby Lo Conte, per la collaborazione lla referente del nostro ufficio turistico Mariella Luvaro e per l’azione di coordinamento della rete dei Castelli il Sindaco di Castelbuono (comune capofila), Mario Cicero.

Continuiamo senza sosta, con azioni innovative ed efficaci”.

