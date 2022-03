Sono state elette tre nuove Miss on Line per la prossima finale di Miss summer che si svolgerà a sommatino ad agosto e che prevede tantissime novità e dove a breve sarà rivelato il prossimo ospite vip. Nel mese di febbraio più di venti ragazze delle province di Agrigento Enna e Caltanissetta hanno gareggiato on Line per ricevere la fascia “MISS SUMMER SELEZIONE PASS 2022 RADIO RCS”. Le tre ragazze in questione sono Aurora Mauro,Maria Bongiorno e Denise Massimino una nissena le altre agrigentine che si vanno a unire alle già finaliste Anita Cammilleri, Arianna Porrello,Vittoria Bellanca, Giulia Casali,Darylin Biffetto, Flavia Schembri, Giulia Carrubba, Esmeralda Castronovo, Sofia Ferrara, Alessia Di Forti, Emily Terrana, Simona Cacciato, Elysea Maira, Giada Mirisola, Giulia Sorce, Isabella Marchetti, Flaminia Tricoli, Mariarita Grimaldi, Martina Gallo, Michelle Vitali, Miriana indorato,serena Marino e Valentina Avarello, capitanate dalla bellissima Miss summer 2021 in carica Desiana Bruno che condurrà e sarà madrina della serata.

Novità anche per quanto riguarda lo staff organizzativo formato da Gaetano Di Vincenzo, Salvatore Saggiomo, Angelo Licata, Sara Di Caro, Anna Ottaviano e Lucia Vella.

La giuria di quest’anno sarà composta da alcune veterane come Elvina Asaro, Olimpia Armonia, Stefanía Scarlata, Daniela Auria, Angela Sciascia, Ilaria Di Prima, Valentina Morello, Peppe També e le new entry Patrizia Ciulla e Graziella Asaro. Le coreografie saranno a cura di Ilaria Di Prima e Jennifer Pirrello. Dichiara Emanuele Cellauro organizzatore, ideatore e conduttore dell’evento: ”Sarà l’anno delle grandi novità certi di offrire uno spettacolo unico al nostro pubblico. Miss Summer ha seguito di grande pubblico e abbiamo richiesta di partecipazione da parte di ragazze di tutta Sicilia”.

