Sbarco nella notte a Lampedusa. Un barchino con 24 persone a bordo è stato intercettato dai militari della Guardia di finanza a circa 2 miglia dalle coste dell’isola. Tra loro anche 12 donne e 2 minori. I migranti, tutti di origine subsahariana, sono stati trasbordati sulla motovedetta delle Fiamme gialle che intorno alle 3 ha raggiunto il molo Favaloro.

Si tratta del secondo approdo in poche ore sull’isola, dopo una tregua di diversi giorni. Ieri sulla più grande delle Pelagie erano sbarcati in 55: viaggiavano su un barchino intercettato a circa 3 miglia dalla costa dagli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Per tutti è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano al momento 105 ospiti.

