Italia Nostra parteciperà alla manifestazione – promossa dalla Dante Alighieri – che avrà luogo mercoledì 2 marzo 2022, dalle 11.00 alle 13.00, in Piazza Garibaldi, a Caltanissetta. Noi condividiamo l’impegno per il valore assoluto della “PACE” e, insieme, l’intento di far sentire la voce dei cittadini contro la guerra in corso in Ucraina e contro ogni forma di prevaricazione che usi la violenza.

La pace è un percorso, un processo. E’ un modo di risolvere i problemi. Viviamo tutti sullo stesso pianeta, consapevoli delle ingiustizie e delle offese, delle ferite e delle lacerazioni che lo abitano, ma anche della bellezza e delle straordinarie risorse che esso ci offre. Abbiamo tutti a cuore il futuro dei nostri figli e siamo tutti uguali. Nessun problema del destino dell’uomo è superiore alle nostre forze. La ragione e lo spirito dell’uomo hanno spesso risolto problemi che sembravano insolubili, e siamo fortemente convinti che questo è sempre possibile. Non siamo qui a dare colpe o per giudicare. E dobbiamo affrontare il mondo così com’è e non come poteva essere. Noi ci siamo: in pace, per la pace.

Prof. Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia

Mi piace: Mi piace Caricamento...