È partita ieri, mercoledì, 2 marzo, la raccolta fondi organizzata da Cooperativa Sociale Etnos in favore di Croce Rossa Caltanissetta per sostenere i profughi della guerra in Ucraina.

È possibile donare il proprio contributo:

via PayPal sul conto intestato all’email info@equamente.eu

via bonifico bancario intestato a:

Etnos Società Cooperativa Sociale

IBAN: IT97R0895216700000000133841

Presso la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo

Causale: Etnos Emergenza Ucraina

Le iniziative di solidarietà a sostegno del popolo ucraino sono tante. Anche Etnos, come molte altre organizzazioni, si dichiara pronta a mobilitarsi per raccogliere fondi e ad affrontare qualunque azione si possa ritenere essenziale per essere vicina all’emergenza in Ucraina.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, ha affermato che le conseguenze umanitarie sui civili di questa crisi saranno devastanti.

“Non ci sono vincitori in guerra, ma solo innumerevoli vite a rischio. Abbiamo già ricevuto notizie di vittime e persone che hanno cominciato a fuggire dalle loro case in cerca di sicurezza”.

La guerra è uno scempio che nessun bambino, uomo o donna dovrebbe vivere. Bisogna sperare che l’amore per il prossimo e per il mondo sconfiggerà l’orrore di tanta violenza.

