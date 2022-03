L’associazione nazionale Conadi (Comitato Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza) è da sempre dalla parte dei bambini di tutto il mondo.

Dove c’è un Bambino che soffre, Conadi c’è e, dal primo giorno di guerra, è presente a Kiev con i volontari già operativi sul campo dai quali arrivano notizie terrificanti.

Oggi si è tenuta una riunione operativa presso il Villaggio dei semplici dove ha sede l’Anffas, a San Cataldo. L’incontro ha avuto lo scopo di organizzare al meglio le urgenze previste.

Ha aperto l’incontro il Consigliere Nazionale Salvatore Pirrello spiegando quali sono le finalità che Conadi si prefigge di raggiungere.

Successivamente Maurizio Nicosia, Presidente Anffas, ha reso nota la sua intenzione di chiedere i permessi per offrire la struttura ai profughi ucraini.

La Presidente Conadi-Caltanissetta Maria Concetta Naro continua spiegando in quali direzioni si sta muovendo Conadi:

– Farmaco Sospeso

Si stanno raccogliendo medicinali urgenti per la zona di guerra; tutte le farmacie della provincia nissena hanno aderito, i risultati sono sorprendenti e la prima fase della raccolta si chiuderà il 10.03. per permettere di organizzare al meglio l’invio in Ucraina.

– Organizzazione Ponte Umanitario

Conadi organizza un ponte umanitario per favorire il ricongiungimento familiare dei bambini in fuga dalla Guerra con le loro famiglie che vivono in Italia con collegamenti diretti dal confine della Polonia fino ai parenti che vivono in Italia.

– Accoglienza temporanea dei bambini ucraini

L’associazione sta organizzando l’ospitalità temporanea dei bimbi che scappano dalla guerra. Si precisa che questa è legata al periodo dell’emergenza e può essere prestata da una famiglia o una persona singola.

La Presidente, i Referenti cittadini e tutti i volontari ringraziano gli intervenuti di oggi, numerosi e collaborativi; tra loro, alcuni Scout dei gruppi CL 1 e CL 4 che presteranno il loro servizio, cittadini di tutta la provincia e tanti giovani.

L’associazione invita tutti a seguire le proprie pagine social Conadi-Provincia Caltanissetta per tutti gli aggiornamenti e per poter aiutare concretamente.

Il lavoro è tanto ma la nostra provincia sta rispondendo con grandissima sensibilità e partecipazione.

