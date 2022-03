I nuovi contagiati in Sicilia sono 4.411 (ieri erano stati 3.450), con 33.854 tamponi processati che portano il tasso di positività al 13%. Si dimezzano i decessi, 18 (-18). Il numero degli attualmente positivi in Sicilia, in linea con i dati nazionali, cala di 9.874 positivi toccando un numero complessivo di 222.408. I guariti sono oggi 15.379. Scendono sotto quota mille i ricoverati nei reparti ordinari: sono per l’esattezza 967 (-39), 67 (+2) i pazienti in terapia intensiva, con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 221.374 persone.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo 1.250 casi, Catania 894, Messina 996, Siracusa 464, Trapani 640, Ragusa 403, Caltanissetta 256, Agrigento 537, Enna 83.

