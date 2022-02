Coronavirus in provincia di Agrigento. 497 nuovi casi e 1 vittima. Report  

Coronavirus in provincia di Agrigento, sono 497 i nuovi casi registrati nella giornata del 23 febbraio. I tamponi eseguiti sono stati 1.830. Si registra una nuova vittima ad Agrigento, la 36ª da inizio pandemia. Sale a 466 il numero degli agrigentini deceduti a causa del covid. Due i nuovi ricoveri mentre i guariti sono 561.

Questa la situazione nei comuni in base al report dell’Asp:

Agrigento 1.368 ; Alessandria della Rocca 30; Aragona 149; Bivona 31; Burgio 19; Calamonaci 8; Caltabellotta 49; Camastra 61; Cammarata 258; Campobello di Licata 213; Canicattì 967; Casteltermini 129; Castrofilippo 23; Cattolica Eraclea 38; Cianciana 69; Comitini 12; Favara 728; Grotte 124; Joppolo Giancaxio 27; Licata 1.220; Lucca Sicula 4; Menfi 258; Montallegro 10; Montevago 34; Naro 133; Palma di Montechiaro 723; Porto Empedocle 355; Racalmuto 134; Raffadali 312; Ravanusa 308; Realmonte 61; Ribera 195; Sambuca di Sicilia 28; San Biagio Platani 64; San Giovanni Gemini 292; Sant’Angelo Muxaro 11; Santa Elisabetta 38; Santa Margherita Belice 105; Santo Stefano Quisquina 53; Sciacca 591; Siculiana 87; Villafranca Sicula 22; Nave accoglienza migranti 36.

Sono 41 le persone ricoverate: 19 all’ospedale di Ribera e 22 al San Giovanni di Dio di Agrigento. Due, invece, le persone ricoverate in terapia intensiva: 1 a Ribera e 1 ad Agrigento. Due le persone si trovano ricoverate in una struttura lowcare: una in un hotel covid fuori provincia e l’altra al Ribera Covid Hotel.

