L’enfiteusi è un rapporto giuridico per il quale viene concesso un fondo ( rustico o urbano ) , da utilizzare in perpetuo o temporaneamente, in cambio di denaro e dell’obbligo di migliorarlo, il cosiddetto canone livellario.

I livelli, e successivamente l’enfiteusi, hanno avuto una funzione sociale, riuscendo ad aiutare le persone più povere , alle quali veniva data la possibiltà di sostentare le famiglie. Era anche evidente la finalità del miglioramento di fondi terrieri malsani e incolti.

Oggi, invece, essi rappresentano motivo di preoccupazione economica e di incertezza dei diritti.

Spesso non si è più nelle condizioni di distinguere livellario ed enfiteuta , perchè da tempo immemore nessun canone è stato richiesto ( da una parte ) né corrisposto ( dall’altra ) .

In pratica, chi aveva in gestione il fondo ha assunto la convinzione di esserne il dominus.e in tale veste ha venduto il diritto ad altri, in buona fede, con debita trascrizione in atti.

Negli ultimi tempi, invece, molti cittadini s vedono richiesto il pagamento del canone non corrisposto da lunghissimo tempo, quindi con cifre anche esose. Ciò anche perchè quasi nessuno degli enfiteuti ha attivato l’istituto della affrancazione, che avrebbe loro permesso di ” liberarsi” dall’istituto, magari perchè non s riesce più a provare la titolarità originaria del diritto.

La cosa incredibile è che la questione è stata risolta per quanto riguarda la regione Veneto, ma non per l resto d’Itala, mentre iil fenomeno è molto esteso al centro e al sud della penisola.

Per questo motivo il Collettivo Letizia ha organizzato per sabato prossimo, alle ore 16, una video chiamata, coinvolgendo i parlamentari del nostro territorio, gli studi notarili e gli agenti immobiliari, oltre che singoli interessati. L’obiettivo è formulare una proposta di legge che faciliti l’affrancazione , risolva la questione del credito e, soprattutto, la chiarezza del titolo di proprietà.

Questi i codici per la video chiamata:

“censi e legati: una legge da cambiare” – 05 mar 2022 – ore 16.00

Sabato, 5 marzo · 16:00 – 19:00

Informazioni per partecipare di Google Meet

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/vee-fcsg-fhi

