Di Danila Bonsangue.

A Caltanissetta è stato riaperto oggi al transito veicolare corso Vittorio Emanuele. Chiusa la va Berengario Gaetani dove i lavori proseguono. Il 7 febbraio scorso le strade sono state chiuse e i lavori dovevano essere eseguiti in 15 giorni ma i tempi si sono allungati a causa della rottura di tubi d’acqua sistemati da Caltaqua. Se tutto andrà bene tra una decina di giorni riaprirà anche via Berengario Gaetani. Sono state sostituite le basole distrutte nel tratto di Corso Vittorio Emanuele compreso tra la via XX Settembre e Piazza Garibaldi. In via Berengario Gaetani deve essere sistemato l’acciottolato. Quando riaprirà anche questa via, verrà chiuso il tratto superiore di Corso Vittorio Emanuele per proseguire i lavori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...