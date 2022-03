A Caltanissetta questa sera, 8 marzo, fino alle 22, luci gialle e blu hanno iniziato a risplendere sull’ospedale Sant’Elia.

Accanto al logo dell’ASP di Caltanissetta un ramoscello di Mimosa e due fasci di luce, uno giallo e l’altro blu.

Un omaggio che l’Asp ha voluto fare a tutte le donne nel giorno a loro dedicato.

Le altre luci, invece, rievocano la bandiera dell’Ucraina e manifestano il sostegno per un popolo martoriato dalla guerra che si trova in estrema difficoltà anche per la carenza di materiale sanitario. Collaborazione tecnica di Danilo Lapadura.

