Pomeriggio all’insegna del rispetto e della cura dell’ambiente nel Parco della Legalità a Caltanissetta, dove sabato scorso sono stati piantumati degli alberi. A promuovere e finanziare l’iniziativa è stata la Ecoplast srl, un’azienda siciliana che da trent’anni realizza prodotti per la casa e l’ecologia in plastica riciclata e 100% riciclabili. Immediato il riscontro da parte dell’amministrazione comunale, delle associazioni di categoria, del comitato di quartiere San Luca e del Reparto Kimball del gruppo scout Caltanissetta 1, che è intervenuto per la piantumazione degli alberi e di alcune piante aromatiche e che si prenderà cura degli arbusti nei prossimi mesi.”È stato bello vedere in questa occasione la presenza di tanti giovani – ha commentato l’azienda – è proprio a loro che si rivolgono molte delle nostre iniziative. Il rispetto per l’ambiente, infatti, è un valore che va trasmesso sin da piccoli per formare gli adulti del domani. Per questo motivo continueremo a promuovere attività di sensibilizzazione. Il mondo ha bisogno dell’impegno di tutti”.Alla fine dell’evento, la Ecoplast ha donato dei gadget ai partecipanti, un modo per lasciare loro il ricordo di un piacevolissimo pomeriggio Green.

