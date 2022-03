Tre nuovi alberi nel Parco della Legalità a Caltanissetta. È mossa dall’amore per l’ambiente l’iniziativa proposta e finanziata dalla Ecoplast srl, un’azienda siciliana che da trent’anni realizza prodotti per la casa e l’ecologia in plastica riciclata e 100% riciclabili.

Grazie anche al coinvolgimento del Reparto Kimball del gruppo scout Caltanissetta 1, che si prenderà cura degli arbusti nei prossimi mesi, sarà possibile donare alla città di Caltanissetta un nuovo angolo verde con la piantumazione di tre alberi in zona San Luca.

L’evento rientra nella mission Green della Ecoplast, che da sempre sostiene iniziative volte a sensibilizzare ed educare i giovani al rispetto dell’ambiente.

L’appuntamento è per sabato 5 marzo, alle 15:00, nel luogo scelto per la piantumazione (Parco della Legalità). Saranno presenti l’azienda, l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria ed una rappresentanza del comitato di quartiere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...