Procede secondo il programma stabilito il Progetto Skill avviato dal Consorzio Universitario di Caltanissetta con l’avvio del Corso “Moda & Tradizione Artigiana”.

Dopo aver promosso e avviato il Corso di Alta formazione per esperto in “Marketing, promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari” adesso è il momento di prendere in mano “ago e filo” e per ricucire insieme, creando un’opera d’arte, una parte della storia identitaria cittadina per proiettarla verso un futuro occupazionale nel settore della moda e dell’alta sartoria nel quale c’è molta domanda e ancora troppa poca offerta.

Ed è per rispondere a questa esigenza che il Consorzio Universitario di Caltanissetta, presieduto da Walter Tesauro, coinvolgendo Confartigianato, di cui è Presidente Tarcisio Sberna, ha scelto di organizzare e promuovere questo corso.

“Questo progetto rappresenta l’inizio di un percorso didattico e culturale finalizzato alla creazione di figure professionali esperte. L’artigianato nella moda è sempre stato un ambito determinante per qualificare il capo o l’accessorio proposto – ha sottolineato il presidente Sberna -. Vogliamo far crescere il territorio locale cercando di colmare un vuoto formativo che ancora oggi è presente nelle scuole professionali. Ritornare alla manualità del ricamo e del merletto rappresenta, nella società contemporanea, un’evoluzione verso il progresso”.

“Il Progetto Skill, con i suoi tre ambiti, è stato pensato andando alla ricerca di quei bacini professionali che sono ancora carenti di risorse umane qualificate – ha spiegato il Presidente Tesauro -. Per diventare un reale trampolino di lancio verso sbocchi professionali gratificanti abbiamo costruito un percorso formativo che alternerà le lezioni frontali alle visite guidate in azienda ai tirocini pratici. Un’opportunità dalla quale si potrà iniziare a costruire un futuro o riqualificare la propria professionalità”.

Il corso, completamente gratuito, prevede 4 step: “Il Filo dell’Armonia”, “Uncinetto Tradizionale, Creativo Artistico”, “Uncinetto Artistico su telaio” e “Tessitura creativa e studio dei materiali”.

Possono partecipare, avendo un’età non inferiore 14 anni, ragazze, donne, giovani scolarizzarti del territorio, studenti dei Licei Artistici e delle Accademie di tutta la Regione Siciliana. Impareranno, guidati da esperti, l’arte dei ricami, merletti, tessuti e di tutti quegli inserti e applicazioni artigianali realizzati rigorosamente a mano.

Insegnante d’eccezione sarà Maria Anna Bonaffini, esperta ricamatrice che si spende per la promozione e la diffusione di questa preziosa arte alle nuove generazioni.

Oltre a essere Presidentessa di Donne ImpresaConfartigianato di Caltanissetta, Maria Anna Bonaffini è iscritta al REIS, il Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia e docente di numerosi progetti di respiro locale, nazionale e internazionale. Le sue alunne, che hanno un’età minima di 6 anni e provengono da numerose regioni d’Italia, hanno partecipato a numerosi concorsi ottenendo anche riconoscimenti internazionali. L’arte del ricamo e merletto, per Bonaffini, non è un mestiere da tramandare ma una passione, un impulso al quale è necessario dare seguito. E il pregio di questa arte da anni e tornata di moda nelle passerelle più importanti di Milano, Parigi e New York ed è diventata parte integrante delle collezioni dei più celebrati stilisti di fama internazionale. Il ricamo, dunque, è un ambito in continua ascesa nel quale la meritocrazia fa da spartiacque tra professionisti e dilettanti.

Il corso avrà una durata complessiva di 80 ore ed è previsto un massimo di ore di assenza nella percentuale 20% delle ore complessive.

Le iscrizioni per il corso “Moda & Tradizione Artigiana” sono aperte fino al 16 marzo 2022 e il numero dei posti disponibili è limitato. Il Consorzio Universitario di Caltanissetta, dunque, invita tutti coloro i quali fossero interessati a iscriversi subito.

E’ possibile scaricare la modulistica per accedere come corsista o come tutor al sito internet https://www.uni.cl.it/bandi-e-gare/

, Consorzio Universitario apre le iscrizioni per il Corso Moda & Tradizione artigiana

Procede secondo il programma stabilito il Progetto Skill avviato dal Consorzio Universitario di Caltanissetta con l’avvio del Corso “Moda & Tradizione Artigiana”.

Dopo aver promosso e avviato il Corso di Alta formazione per esperto in “Marketing, promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari” adesso è il momento di prendere in mano “ago e filo” e per ricucire insieme, creando un’opera d’arte, una parte della storia identitaria cittadina per proiettarla verso un futuro occupazionale nel settore della moda e dell’alta sartoria nel quale c’è molta domanda e ancora troppa poca offerta.

Ed è per rispondere a questa esigenza che il Consorzio Universitario di Caltanissetta, presieduto da Walter Tesauro, coinvolgendo Confartigianato, di cui è Presidente Tarcisio Sberna, ha scelto di organizzare e promuovere questo corso.

“Questo progetto rappresenta l’inizio di un percorso didattico e culturale finalizzato alla creazione di figure professionali esperte. L’artigianato nella moda è sempre stato un ambito determinante per qualificare il capo o l’accessorio proposto – ha sottolineato il presidente Sberna -. Vogliamo far crescere il territorio locale cercando di colmare un vuoto formativo che ancora oggi è presente nelle scuole professionali. Ritornare alla manualità del ricamo e del merletto rappresenta, nella società contemporanea, un’evoluzione verso il progresso”.

“Il Progetto Skill, con i suoi tre ambiti, è stato pensato andando alla ricerca di quei bacini professionali che sono ancora carenti di risorse umane qualificate – ha spiegato il Presidente Tesauro -. Per diventare un reale trampolino di lancio verso sbocchi professionali gratificanti abbiamo costruito un percorso formativo che alternerà le lezioni frontali alle visite guidate in azienda ai tirocini pratici. Un’opportunità dalla quale si potrà iniziare a costruire un futuro o riqualificare la propria professionalità”.

Il corso, completamente gratuito, prevede 4 step: “Il Filo dell’Armonia”, “Uncinetto Tradizionale, Creativo Artistico”, “Uncinetto Artistico su telaio” e “Tessitura creativa e studio dei materiali”.

Possono partecipare, avendo un’età non inferiore 14 anni, ragazze, donne, giovani scolarizzarti del territorio, studenti dei Licei Artistici e delle Accademie di tutta la Regione Siciliana. Impareranno, guidati da esperti, l’arte dei ricami, merletti, tessuti e di tutti quegli inserti e applicazioni artigianali realizzati rigorosamente a mano.

Insegnante d’eccezione sarà Maria Anna Bonaffini, esperta ricamatrice che si spende per la promozione e la diffusione di questa preziosa arte alle nuove generazioni.

Oltre a essere Presidentessa di Donne ImpresaConfartigianato di Caltanissetta, Maria Anna Bonaffini è iscritta al REIS, il Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia e docente di numerosi progetti di respiro locale, nazionale e internazionale. Le sue alunne, che hanno un’età minima di 6 anni e provengono da numerose regioni d’Italia, hanno partecipato a numerosi concorsi ottenendo anche riconoscimenti internazionali. L’arte del ricamo e merletto, per Bonaffini, non è un mestiere da tramandare ma una passione, un impulso al quale è necessario dare seguito. E il pregio di questa arte da anni e tornata di moda nelle passerelle più importanti di Milano, Parigi e New York ed è diventata parte integrante delle collezioni dei più celebrati stilisti di fama internazionale. Il ricamo, dunque, è un ambito in continua ascesa nel quale la meritocrazia fa da spartiacque tra professionisti e dilettanti.

Il corso avrà una durata complessiva di 80 ore ed è previsto un massimo di ore di assenza nella percentuale 20% delle ore complessive.

Le iscrizioni per il corso “Moda & Tradizione Artigiana” sono aperte fino al 16 marzo 2022 e il numero dei posti disponibili è limitato. Il Consorzio Universitario di Caltanissetta, dunque, invita tutti coloro i quali fossero interessati a iscriversi subito.

E’ possibile scaricare la modulistica per accedere come corsista o come tutor al sito internet https://www.uni.cl.it/bandi-e-gare/

Mi piace: Mi piace Caricamento...