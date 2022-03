Oggi 1° marzo 2022 il commissario capo della Polizia di Stato dr Gaetano Bugiada, funzionario della Polizia di Stato in servizio alla questura di Caltanissetta, lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Il commissario Bugiada, laureato in giurisprudenza, sposato con due figli, entrato in polizia nel 1982, ha sempre prestato servizio a Caltanissetta. La sua prima assegnazione è stata la sezione di polizia giudiziaria presso la locale procura della repubblica, successivamente ha prestato servizio al centro operativo della direzione investigativa antimafia e negli ultimi dodici anni è stato funzionario addetto all’ufficio immigrazione della questura. Il questore Emanuele Ricifari ha rivolto un affettuoso ringraziamento al commissario Bugiada che, con il suo apporto, sempre pronto, puntuale e di elevato livello professionale, ha contribuito non poco all’operato della Polizia di Stato di Caltanissetta sempre più votata al servizio del cittadino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...