Il presidente del Consiglio comunale di Caltanissetta Giovanni Magri’ ( M5S) dichiara: “Stiamo per uscire dalla grande guerra della pandemia ed entriamo, se pur coinvolti a distanza, in una guerra ancora più terribile. Quanto succede in Ucraina é molto più vicino di quello che possa sembrare. Un nostro messaggio di grande solidarietà é dovuto. Si sta organizzando assieme alla Diocesi una grande manifestazione per la guerra in Ucraina. Venerdì alle 19 ci sarà una fiaccolata in piazza Garibaldi e Corso Umberto. Vi invito a esserci, diamo un grande segnale di condivisione. Partecipiamo.

Chi può venga munito di candela antivento”

