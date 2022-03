Questa settimana, cessato il periodo di maggiore affluenza di cittadini che si recavano al Cefpas di Caltanissetta per vaccinarsi contro il Covid-19, si sono conclusi i servizi di accoglienza e instradamento dell’utenza, svolti all’hub vaccinale, da parte dei volontari del gruppo di protezione civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato “Calogero Zucchetto” di Caltanissetta. Sin dall’inaugurazione dell’hub, avvenuta il 15 marzo 2021, infatti, i volontari del gruppo, poliziotti in servizio e in pensione e simpatizzanti provenienti dal mondo delle forze dell’ordine e dell’associazionismo, hanno fornito un essenziale contributo alle istituzioni.

Per oltre 350 giorni il gruppo di protezione civile dell’ANPS ha impiegato 15 volontari al giorno su più turni di servizio. Il Questore Emanuele Ricifari nei prossimi giorni riceverà i volontari per ringraziarli personalmente per il prezioso servizio svolto in collaborazione con le istituzione e a beneficio della comunità nel particolare delicato periodo della pandemia.

Il gruppo di protezione civile fa parte dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Caltanissetta, che si è costituita il 28 ottobre 1984, ed è intitolata a Calogero Zucchetto, poliziotto nisseno di Sutera, ucciso dalla mafia la sera del 14 novembre 1982, all’uscita da un bar di via Notarbartolo, una via del centro di Palermo. Calogero Zucchetto, Medaglia d’Oro al valor civile, in servizio alla squadra mobile di Palermo, collaborò con il commissario Ninni Cassarà in delicate indagini di mafia e finalizzate alla cattura di latitanti.

