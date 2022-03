“Agrigento per la pace, Agrigento per il popolo ucraino. Noi siamo un grande popolo dell’accoglienza, non è accettabile nel 2022 una guerra, e oggi da qui lanciamo un messaggio di Pace”, dice il sindaco Franco Miccichè dopo aver acceso il tripode dell’amicizia tra i popoli, di fronte al Tempio della Concordia.

Prima dell’accensione, ieri sera, nella chiesa di San Nicola, su iniziativa del Centro programmazione azione sociale, si è svolto un momento di preghiera.

“Pace, amore e solidarietà ecco perchè oggi accendiamo il tripode dell’amicizia, di fronte al Tempio della Concordia, e qui nella chiesa di San Nicola che è il patrono della Russia e noi lo invochiamo affinchè possa illuminare il despota a cambiare strada e riportare la pace in quell’area”, ha dichiarato Paolo Cilona organizzato dell’iniziativa.

All’evento ha partecipato una delegazione di cittadini russi e ucraini che vivono nella città dei Templi. “E’ un conflitto sbagliato, non si può attaccare il nostro vicino. Spero che la guerra finisca subito”, dice con gli occhi lucidi pieni di dolore Nadia, cittadina russa sposata con un agrigentino.

Una grande macchina della solidarietà si è messa in moto, tante le associazioni hanno già dato disponibilità ad accogliere i profughi in fuga dalla guerra, la Caritas ha aderito alla raccolta fondi, e il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha avviato anche degli incontri con il prefetto Maria Rita Cocciufa per rintracciare alloggi, ma anche farmaci, coperte e vestiti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...