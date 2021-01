Asp: Alfonso Cirrone Cipolla alla direzione sanitaria dell’ospedale di Gela

Il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, informa: “Dato il prolungarsi dell’assenza del direttore sanitario di Gela, Luciano Fiorella, positivo al Covid, la direzione dell’Asp ha indicato l’igienista Alfonso Cirrone Cipolla a prenderne il posto con incarico a tempo determinato ed in considerazione dell’esperienza sul campo. Alle 12.30 l’incontro con i direttori dell’Asp che gli hanno conferito l’incarico. La situazione dell’ospedale Vittorio Emanuele è di continua emergenza. Ieri le foto delle autoambulanze di altri comuni hanno fatto il giro della Sicilia. Come tutto quello che proviene da Gela ormai. Il dottore Cirrone Cipolla, ha ricoperto l’incarico di direttore generale dell’ospedale di Niscemi e, di recente coordinatore dell’Usca per il territorio a sud della provincia. Da oggi pomeriggio sarà in servizio presso la direzione sanitaria dell’ospedale di Niscemi a sovrintendere l’organizzazione dei servizi sanitari. Cipolla quindi darà un contributo di coordinamento su Gela, Niscemi e Mazzarino. Ovviamente l’incarico è correlato al rientro del titolare dottor Fiorella dopo che il tampone risulterà negativo.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...