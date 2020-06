Asd Città di Caltanissetta: il dottor Luigi Giorgio è un nuovo dirigente. “Progetto serio e lungimirante per il bene della città”

Si registra un nuovo ingresso nella dirigenza dell’Asd Città di Caltanissetta: è il dottor Luigi Giorgio, 60 anni, stimato ed apprezzato nel capoluogo nisseno.

“Un progetto serio, articolato, realmente nisseno e puntiglioso. Se a questo aggiungiamo la presenza di persone stimabili ed adesso la guida di un uomo del calibro del nuovo presidente, l’avvocato Sergio Iacona, ritengo a mio modesto parere, ci siano tutti gli ingredienti per guardare lontano”.

Luigi Giorgio, è uno dei dieci consigliere nazionali della F.I.A (Federazione Italiana Audioprotesisti), oltre che il presidente regionale Sicilia della stessa associazione. Un curriculum professionale ampio e valente, che disegna le qualità del nuovo dirigente: “Il mio lavoro, le riunioni, il mio orizzonte professionale, mi portano sempre a guardare avanti: programmazione e progettazione, sono elementi imprescindibili ed indispensabili. Promesse, proclami, non appartengono alla mia indole. Quando mi hanno prospettato un progetto basato sui giovani ed il settore giovanile, sulla stabilità societaria e sul rispetto di ruoli, ho capito che posso offrire la mia esperienza per il bene di Caltanissetta. Non nascondo l’entusiasmo, voglio contribuire insieme a questa lungimirante società, a lasciare un’impronta positiva nello sport e nella crescita della mia città che amo”.

A breve, l’Asd Città di Caltanissetta annuncerà l’arrivo di nuovi dirigenti e sponsor. Successivamente il sodalizio calcistico nisseno, procederà alla formazione dell’organigramma.