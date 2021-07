Ars vota richiesta referendum Giustizia, Musumeci: “Lieto, nei prossimi giorni firmerò anch’io per una Giustizia più giusta”

«Sono lieto che la Sicilia sia la seconda regione d’Italia ad esprimersi positivamente sulla richiesta di referendum di riforma della Giustizia. L’Ars ha appena approvato, con convinzione, la richiesta sui sei quesiti in merito. Si fa così più breve il percorso che porterà al pronunciamento della Corte di Cassazione. Io stesso, come esponente politico del centrodestra, nei prossimi giorni mi recherò nei punti predisposti per la raccolta delle firme, sottoscrivendo la richiesta di referendum per una Giustizia più giusta». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

