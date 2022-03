Arrivati in Polonia i bus partiti da Porto Empedocle e “Un cuore per l’Ucraina” carico di medicine da Montevago  

Sono arrivati in Polonia i bus partiti lo scorso 21 marzo dal PalaMoncada di Porto Empedocle con un carico di beni di prima necessità, per poi ritornare con i profughi.

L’iniziativa è stata realizzata da Fondazione Agire Insieme, la Fortitudo Agrigento e la Moncada Energy Group.

Il videomaker Marco Gallo racconta:

“Stanotte siamo arrivati alle 4, l’accoglienza è stata pessima, siamo rimasti fuori l’albergo per un’ora e dentro le stanze la polizia. Nella brandina non ho dormito e così sono uscito dall’albergo e ho trovato questo campo profughi di donne e bambini.

Sono tornato al pullman e gli ho dato una serie di scatoloni. Di più non potevo fare, per loro sembrava Natale.”

La missione umanitaria dell’associazione “A cuore aperto” del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo ha portato a termine la prima tappa: l’autobus carico di medicinali infatti è giunto nella città polacca di Tomaszov, grosso centro non distante da Lublino. La spedizione, partita da Montevago, si è resa possibile grazie alla raccolta dei medicinali, generosamente donati dalla comunità belicina e all’acquisto di ulteriori farmaci, fatta dall’associazione, per un valore complessivo di circa sette mila euro. Materiale sanitario che è stato ceduto ai volontari polacchi che lo consegneranno nelle strutture allestite nei pressi del confine ucraino. Dopo una breve sosta, il pullman di “A cuore aperto” riprenderà il viaggio verso Montevago con a bordo una quarantina di donne e bambini in fuga dalla guerra.

